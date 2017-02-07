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НовостиВолгограда.ру » Культура » Волгоградские школьники проявят таланты на конкурсе «Формула успеха»
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Тело участника телешоу "Своя игра" Андрея Жданова обнаружили во вторник утром в его квартире в Тольятти, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. По словам собеседника ...
PwC: к 2050 году Россия станет первой экономикой Европы
В 2050 году Россия поднимется на шестое место в общемировом списке стран по валовому внутреннему продукту и станет первой страной в Европе по этому показателю, говорится в прогнозе аудиторской ...
МВД Белоруссии начало проверку действий чиновников Россельхознадзора
Министерство внутренних дел Белоруссии начало доследственную проверку действий чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). В сообщении МВД ...