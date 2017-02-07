Волгоградские школьники проявят таланты на конкурсе «Формула успеха»



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в фестивале в разных возрастных категориях примут участие солисты и творческие коллективы. Школьники продемонстрируют свои таланты в разных номинациях.



На сцене выступят любители вокального творчества (академический, народный, эстрадный вокал) и хореографии (народный, классический, эстрадный танец), а также юные театралы (художественное слово, музыкальный театр, драматический, кукольный театр). Юные художники и мастера декоративно-прикладного искусства представят свои художественные и графические работы.



Всем участникам будут вручены дипломы департамента по образованию администрации Волгограда. Победители и призеры фестиваля будут отмечены дипломами лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степени.





Источник фото: oshkole.ru С 10 февраля по 3 марта на базе Центра детского творчества Кировского района Волгограда будет проходить городской фестиваль-конкурс «Формула успеха» для учащихся образовательных учреждений.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в фестивале в разных возрастных категориях примут участие солисты и творческие коллективы. Школьники продемонстрируют свои таланты в разных номинациях.На сцене выступят любители вокального творчества (академический, народный, эстрадный вокал) и хореографии (народный, классический, эстрадный танец), а также юные театралы (художественное слово, музыкальный театр, драматический, кукольный театр). Юные художники и мастера декоративно-прикладного искусства представят свои художественные и графические работы.Всем участникам будут вручены дипломы департамента по образованию администрации Волгограда. Победители и призеры фестиваля будут отмечены дипломами лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степени.



