«Старая Сарепта» получит 16 миллионов рублей на реставрацию зданий В 2017 году на сохранение объектов культурного наследия Волгоградской области будет выделено более 44 миллионов рублей. Часть этих средств направят на реконструкцию музея-заповедника «Старая Сарепта», сообщили в пресс-службе губернатора региона.



«На балансе «Старой Сарепты» находится достаточно большое количество зданий, часть из которых нуждается в реставрации. Волгоградская область тесно работает с федеральным центром, и уже в этом году на реконструкцию одного из объектов музея будут направлены серьезные средства», – рассказал сегодня на выездном совещании в музее заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.



В этом году в музее-заповеднике планируют приступить к восстановлению здания постоялого двора, на эти цели выделено порядка 16 миллионов рублей. За последние несколько лет средства на восстановление памятника истории и архитектуры выделяются впервые.





Фото: РИАЦ В 2017 году на сохранение объектов культурного наследия Волгоградской области будет выделено более 44 миллионов рублей. Часть этих средств направят на реконструкцию музея-заповедника «Старая Сарепта», сообщили в пресс-службе губернатора региона.«На балансе «Старой Сарепты» находится достаточно большое количество зданий, часть из которых нуждается в реставрации. Волгоградская область тесно работает с федеральным центром, и уже в этом году на реконструкцию одного из объектов музея будут направлены серьезные средства», – рассказал сегодня на выездном совещании в музее заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.В этом году в музее-заповеднике планируют приступить к восстановлению здания постоялого двора, на эти цели выделено порядка 16 миллионов рублей. За последние несколько лет средства на восстановление памятника истории и архитектуры выделяются впервые.



