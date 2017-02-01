В Волгограде откроется выставка к 80-летию областного театра кукол



В четверг, 9 февраля, в Волгоградском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Кукольная страна», посвященной 80-летию областного театра кукол.



Как рассказали в региональном комитет культуры, посетители смогут увидеть здесь самых разных кукол – тростевых, марионеток, деревянных. Все они – результат работы художников-кукольников за восемь десятилетий существования театра.



Толчком к созданию в нашем городе кукольной студии при Доме народного творчества стал гастроли в 1935 году московского театра под управлением Сергея Образцова. Зрители сразу полюбили свой театр. В апреле 1937 года самодеятельный кукольный театр был признан профессиональным и передан в ведение Сталинградского театра юных зрителей. По мере накопления актерами опыта, мастерства и популярности появилась необходимость отделения его от ТЮЗа. В марте 1940 года Театр кукол стал самостоятельным. До сих пор он участвует во многих фестивалях, проектах, благотворительных акциях, постоянно радует зрителей новыми спектаклями.



Фото: РИА Новости В четверг,, в Волгоградском областном краеведческом музее состоится открытие выставки, посвященнойобластного театра кукол.Как рассказали в региональном комитет культуры, посетители смогут увидеть здесь самых разных кукол – тростевых, марионеток, деревянных. Все они – результат работы художников-кукольников за восемь десятилетий существования театра.Толчком к созданию в нашем городе кукольной студии при Доме народного творчества стал гастроли вмосковского театра под управлением Сергея Образцова. Зрители сразу полюбили свой театр. В апрелесамодеятельный кукольный театр был признан профессиональным и передан в ведение Сталинградского театра юных зрителей. По мере накопления актерами опыта, мастерства и популярности появилась необходимость отделения его от ТЮЗа. В мартеТеатр кукол стал самостоятельным. До сих пор он участвует во многих фестивалях, проектах, благотворительных акциях, постоянно радует зрителей новыми спектаклями.



