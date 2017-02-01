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» » В Волгограде откроется выставка к 80-летию областного театра кукол

В Волгограде откроется выставка к 80-летию областного театра кукол

Сегодня, 11:49
Lopatin
В Волгограде откроется выставка к 80-летию областного театра кукол

В четверг, 9 февраля, в Волгоградском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Кукольная страна», посвященной 80-летию областного театра кукол.

Как рассказали в региональном комитет культуры, посетители смогут увидеть здесь самых разных кукол – тростевых, марионеток, деревянных. Все они – результат работы художников-кукольников за восемь десятилетий существования театра.

Толчком к созданию в нашем городе кукольной студии при Доме народного творчества стал гастроли в 1935 году московского театра под управлением Сергея Образцова. Зрители сразу полюбили свой театр. В апреле 1937 года самодеятельный кукольный театр был признан профессиональным и передан в ведение Сталинградского театра юных зрителей. По мере накопления актерами опыта, мастерства и популярности появилась необходимость отделения его от ТЮЗа. В марте 1940 года Театр кукол стал самостоятельным. До сих пор он участвует во многих фестивалях, проектах, благотворительных акциях, постоянно радует зрителей новыми спектаклями.

Фото: РИА Новости
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