На главной площади Волгограда пройдет конкурс масленичных кукол Волгоградцам предлагают принять участие в конкурсе ростовых кукол «Масленица-2017», организатором которого выступает МУК «Волгоградконцерт». 26 февраля в последний день масленичной недели на главной площади города будет устроен хоровод кукол. После чего лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.



Для участия в конкурсе организаторы приглашают индивидуальных авторов и даже коллективы (учреждения культуры, образования, коммерческие организации). Главное условие – высота ростовой куклы должна быть не менее 1,5 метра. А вот изготовить ее разрешается из любых материалов. В костюме допускается как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение, рассказали в пресс-службе городской администрации.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 февраля в МУК «Волгоградконцерт» по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 4А или по электронной почте: volgogradconcert_post@mail.ru.





Фото: kinder-dolls.ru Волгоградцам предлагают принять участие в конкурсе ростовых кукол «Масленица-2017», организатором которого выступает МУК «Волгоградконцерт». 26 февраля в последний день масленичной недели на главной площади города будет устроен хоровод кукол. После чего лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.Для участия в конкурсе организаторы приглашают индивидуальных авторов и даже коллективы (учреждения культуры, образования, коммерческие организации). Главное условие – высота ростовой куклы должна быть не менее 1,5 метра. А вот изготовить ее разрешается из любых материалов. В костюме допускается как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение, рассказали в пресс-службе городской администрации.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 февраля в МУК «Волгоградконцерт» по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 4А или по электронной почте: volgogradconcert_post@mail.ru.



