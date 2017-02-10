Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » На главной площади Волгограда пройдет конкурс масленичных кукол

На главной площади Волгограда пройдет конкурс масленичных кукол

Сегодня, 15:18
Lopatin
На главной площади Волгограда пройдет конкурс масленичных куколВолгоградцам предлагают принять участие в конкурсе ростовых кукол «Масленица-2017», организатором которого выступает МУК «Волгоградконцерт». 26 февраля в последний день масленичной недели на главной площади города будет устроен хоровод кукол. После чего лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.

Для участия в конкурсе организаторы приглашают индивидуальных авторов и даже коллективы (учреждения культуры, образования, коммерческие организации). Главное условие – высота ростовой куклы должна быть не менее 1,5 метра. А вот изготовить ее разрешается из любых материалов. В костюме допускается как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 февраля в МУК «Волгоградконцерт» по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 4А или по электронной почте: volgogradconcert_post@mail.ru.


Фото: kinder-dolls.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоградские школьники проявят таланты на конкурсе «Формула успеха»

«Старая Сарепта» расскажет легенды кукол Востока

Международный фестиваль театров кукол «Серебряный осетр» пройдет в Волгоградской области

Родом из детства: В Волгограде открывается выставка кукол

Возле елки на главной площади волгоградцы перетягивали канат

На выставке цветов будут представлены эксклюзивные композиции

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги