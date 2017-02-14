Волжский драмтеатр потратит миллион рублей на постановку нового спектакля Волжский драматический театр (ВДТ) выиграл 1 миллион рублей в рамках гранта губернатора Волгоградской области по поддержке творческих проектов в сфере театрального искусства. На эти средства театр поставит фарсовый спектакль «Комедия ошибок» по пьесе Уильяма Шекспира, сообщили в пресс-службе администрации Волжского.



Кстати, ВДТ и другие некоммерческие организации города-спутника получили возможность принять участие и в муниципальном конкурсе на получение социального гранта. Лучшие проекты получат финансовую поддержку из городского бюджета. В 2017 году общая сумма гранта увеличена до 5 миллионов рублей.



Принять участие в конкурсе имеют право общественные организации, действующие на территории города не менее одного года. Организация может представить на конкурс один проект своей программы. Срок приема заявок от некоммерческих организаций на участие в конкурсных мероприятиях до 6 марта. Ознакомиться с условиями конкурса можно





Фото: bolid.ru Волжский драматический театр (ВДТ) выиграл 1 миллион рублей в рамках гранта губернатора Волгоградской области по поддержке творческих проектов в сфере театрального искусства. На эти средства театр поставит фарсовый спектакль «Комедия ошибок» по пьесе Уильяма Шекспира, сообщили в пресс-службе администрации Волжского.Кстати, ВДТ и другие некоммерческие организации города-спутника получили возможность принять участие и в муниципальном конкурсе на получение социального гранта. Лучшие проекты получат финансовую поддержку из городского бюджета. В 2017 году общая сумма гранта увеличена до 5 миллионов рублей.Принять участие в конкурсе имеют право общественные организации, действующие на территории города не менее одного года. Организация может представить на конкурс один проект своей программы. Срок приема заявок от некоммерческих организаций на участие в конкурсных мероприятиях до 6 марта. Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь



