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В музее-панораме открылась выставка, посвященная воинам-афганцам
Сегодня, 17:32
В среду, 15 февраля, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась выставка «Афганистан. Дорога домой». Она подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Как сообщили в пресс-службе музея, основная часть материалов выставки посвящена заключительному периоду войны в Республике Афганистан – 1985-1989 годов. Это время наибольшей интенсивности боевых действий и дипломатических усилий советского руководства, предваривших вывод наших войск из страны.
Посетители смогут увидеть фотографии, документы, личные вещи, награды уроженцев Волгограда и области – участников этих боевых действий
В музее обращают внимание, что работа выставки продлится до конца февраля.
Фото: stalingrad-battle.ru
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