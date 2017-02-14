В музее-панораме открылась выставка, посвященная воинам-афганцам В среду, 15 февраля, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась выставка «Афганистан. Дорога домой». Она подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.



Как сообщили в пресс-службе музея, основная часть материалов выставки посвящена заключительному периоду войны в Республике Афганистан – 1985-1989 годов. Это время наибольшей интенсивности боевых действий и дипломатических усилий советского руководства, предваривших вывод наших войск из страны.



Посетители смогут увидеть фотографии, документы, личные вещи, награды уроженцев Волгограда и области – участников этих боевых действий



В музее обращают внимание, что работа выставки продлится до конца февраля.





Фото: stalingrad-battle.ru В среду, 15 февраля, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась выставка «Афганистан. Дорога домой». Она подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.Как сообщили в пресс-службе музея, основная часть материалов выставки посвящена заключительному периоду войны в Республике Афганистан – 1985-1989 годов. Это время наибольшей интенсивности боевых действий и дипломатических усилий советского руководства, предваривших вывод наших войск из страны.Посетители смогут увидеть фотографии, документы, личные вещи, награды уроженцев Волгограда и области – участников этих боевых действийВ музее обращают внимание, что работа выставки продлится до конца февраля.



