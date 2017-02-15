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» » Захар Прилепин - писатель, взявшийся за оружие, представил в Волгограде новую книгу

Захар Прилепин - писатель, взявшийся за оружие, представил в Волгограде новую книгу

Сегодня, 08:29
Reporter
Захар Прилепин - писатель, взявшийся за оружие, представил в Волгограде новую книгу
Собственно новой книге «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» Прилепин уделил совсем немного времени, предложив читателю самому ознакомиться с этим трудом. Однако при этом писатель задал своим будущим читателям вполне конкретный вектор- он предложил поразмышлять над тем, как вели себя по отношению к Родине классики русской литературы от Державина до Чаадаева и Пушкина, и как "прозападнически" себя сегодня позиционирует так называемая либеральная интеллигенция, в том числе, многие современные писатели. По словам Прилепина, правильным является следующий подход: « У Родины проблемы, Родина хочет защититься или кого-то завоевать – все, поэт собрался и поехал воевать». Хотя до этого у писателей могли быть непростые отношения с властью, но когда приходило время защищать Отечество, то обиды и амбиции мгновенно отступали на второй план, заметил литератор.

Захар Прилепин - писатель, взявшийся за оружие, представил в Волгограде новую книгу

Здесь Прилепин плавно перешел к теме военного конфликта на Украине, в частности, на Донбассе. Как известно, Захар Прилепин с 2013 года почти постоянно находится там и даже стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. «На Донбассе я на похороны хожу чаще, чем на свежий воздух», грустно заметил Прилепин и рассказал, что озабочен вопросами личной безопасности после гибели нескольких командиров ДНР в результате терактов, однако в подробности вдаваться не стал, отказавшись говорить и о своем командовании батальоном ополчения, заметив, что «это просто реально мешает работе». «Я всегда был военным человеком и держу в руках оружие с 18 лет», уточнил Прилепин, и даже обиделся, когда прозвучало предположение, что на Донбассе он собирает литературный материал.
Захар Прилепин - писатель, взявшийся за оружие, представил в Волгограде новую книгу

Писатель предрек республикам ДНР и ЛНР суверенитет, отметив, что частью Украины они уже не будут никогда, и вся их экономика и социальная жизнь уже перестроены на Россию. На вопрос, как долго продлится конфликт, писатель ответил: «Думаю, еще где-то три года».
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