Посетителям «Старой Сарепты» покажут кости вымерших животных В пятницу, 17 февраля, музей-заповедник приглашает волгоградцев на выставку «Ледниковый период в Сарепте», посвященную палеонтологии.



По информации регионального комитета культуры, в экспозиции будут представлены редчайшие находки из арктической тундры. К ним относятся зубы шерстистого носорога и мамонта. Волгоградцам покажут шерсть мамонта, жившего около 40 тысяч лет назад. Внимание гостей музея привлекут находки, сделанные дайверами в волжских глубинах. Кроме этого, будут выставлены орудия древних людей и материалы, из которых они изготовлены.



Десятки тысяч лет назад территорию Нижнего Поволжья заселяли разнообразные животные. Их останки с давних времен люди находили на волжских берегах. Житель колонии Сарепта Александр Кноблох ещё в XIX веке предпринимал работы по сбору и отправке таких останков в Зоологический музей в Санкт-Петербурге. Впоследствии его именем был назван неизвестный ранее вид ископаемого верблюда.



И вот теперь через 150 лет в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открывается выставка, посетители которой смогут совершить прогулку вдоль берега Волги, отыскать кости вымерших животных и посмотреть, как они выглядели при жизни.





Фото: wikimapia.org В пятницу, 17 февраля, музей-заповедник приглашает волгоградцев на выставку «Ледниковый период в Сарепте», посвященную палеонтологии.По информации регионального комитета культуры, в экспозиции будут представлены редчайшие находки из арктической тундры. К ним относятся зубы шерстистого носорога и мамонта. Волгоградцам покажут шерсть мамонта, жившего около 40 тысяч лет назад. Внимание гостей музея привлекут находки, сделанные дайверами в волжских глубинах. Кроме этого, будут выставлены орудия древних людей и материалы, из которых они изготовлены.Десятки тысяч лет назад территорию Нижнего Поволжья заселяли разнообразные животные. Их останки с давних времен люди находили на волжских берегах. Житель колонии Сарепта Александр Кноблох ещё в XIX веке предпринимал работы по сбору и отправке таких останков в Зоологический музей в Санкт-Петербурге. Впоследствии его именем был назван неизвестный ранее вид ископаемого верблюда.И вот теперь через 150 лет в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открывается выставка, посетители которой смогут совершить прогулку вдоль берега Волги, отыскать кости вымерших животных и посмотреть, как они выглядели при жизни.



