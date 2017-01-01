Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

В марте через Волгоград пустят беспересадочный вагон из Астрахани в Казань

С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной

Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

» » Посетителям «Старой Сарепты» покажут кости вымерших животных

Посетителям «Старой Сарепты» покажут кости вымерших животных

Сегодня, 17:03
Lopatin
Посетителям «Старой Сарепты» покажут кости вымерших животныхВ пятницу, 17 февраля, музей-заповедник приглашает волгоградцев на выставку «Ледниковый период в Сарепте», посвященную палеонтологии.

По информации регионального комитета культуры, в экспозиции будут представлены редчайшие находки из арктической тундры. К ним относятся зубы шерстистого носорога и мамонта. Волгоградцам покажут шерсть мамонта, жившего около 40 тысяч лет назад. Внимание гостей музея привлекут находки, сделанные дайверами в волжских глубинах. Кроме этого, будут выставлены орудия древних людей и материалы, из которых они изготовлены.

Десятки тысяч лет назад территорию Нижнего Поволжья заселяли разнообразные животные. Их останки с давних времен люди находили на волжских берегах. Житель колонии Сарепта Александр Кноблох ещё в XIX веке предпринимал работы по сбору и отправке таких останков в Зоологический музей в Санкт-Петербурге. Впоследствии его именем был назван неизвестный ранее вид ископаемого верблюда.

И вот теперь через 150 лет в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открывается выставка, посетители которой смогут совершить прогулку вдоль берега Волги, отыскать кости вымерших животных и посмотреть, как они выглядели при жизни.


Фото: wikimapia.org
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоградцам раскроют секретные факты о Сарепте

«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев в «Подземелье алхимика» и на блины

Волгоградцев приглашают освоить «Загадочную территорию»

По следам «Битвы экстрасенсов»: Волгоградцев приглашают на мистическую прогулку

Летняя акция для посетителей музея-заповедника «Старая Сарепта»: Идешь в музей – зови друзей!

Родом из детства: В Волгограде открывается выставка кукол

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги