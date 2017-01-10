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В Волгограде в ЦКЗ любителям казачьей песни покажут сказку

Сегодня, 13:32
Lopatin
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В Волгограде в ЦКЗ любителям казачьей песни покажут сказку14 января в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии для поклонников казачьей песни пройдет концерт «Рождественские встречи». На нем выступит ансамбль «Лазоревый цветок», который приготовил для волгоградцев сказку «Доброе сердце дороже красоты».
Спектакль придется по вкусу и маленьким, и взрослым зрителям, считают в областном комитете по делам национальностей и казачества. Ведь автором сказки является Пётр Васильевич Лебеденко, донской казак, авиатор и литератор, близкий друг и ученик Михаила Шолохова. Он написал целый том увлекательных историй «Сказки Тихого Дона», в каждой из которых есть интересный сюжет и слышится казачий говор. Спектакль «Лазоревого цветка» украшен дивными казачьими песнями и танцами.
Начало концерта в 18.30.
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