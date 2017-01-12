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» » » Музей ИЗО приглашает юных волгоградцев на вертепное представление

Музей ИЗО приглашает юных волгоградцев на вертепное представление

Сегодня, 14:30
Lopatin
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Музей ИЗО приглашает юных волгоградцев на вертепное представлениеВ субботу, 14 января, в Волгоградском музее ИЗО им. И.И. Машкова в рамках фестиваля «Ваши планы на Рождество?» состоится вертепное представление «Свет Вифлеемской звезды».
В гостях у музея побывают театр «Питер Пэн» и театр «Антоновские яблоки» городской средней школы №58. Всех участников ждет знакомство с традициями вертепного представления, спектакль и рождественский мастер-класс от клуба «Крупеничка», сообщили в комитете культуры Волгоградской области.
Представление «Свет Вифлеемской звезды» начнется в 12 часов.
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