Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

» » » В Волгограде пройдет Рождественский рыцарский турнир

В Волгограде пройдет Рождественский рыцарский турнир

Сегодня, 14:42
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В Волгограде пройдет Рождественский рыцарский турнирВ субботу, 14 января, в 13 часов в торгово-развлекательном центре «Акварель» начнется Рождественский рыцарский турнир. В поединках примут участие лучшие российские фехтовальщики.
Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, за победу будут сражаться представители десяти городов России, среди которых Казань, Уфа, Йошкар-Ола, Ижевск, Пермь, Чебоксары, Астрахань, Волгоград и другие.
Зрители увидят бои на мечах и копьях. Соревнования пройдут в трех номинациях: СМБ (Современный мечевой бой), HEMA (Historical European martial arts) и ИСБ (Исторический средневековый бой), а также командные бои 2-й лиги WMFC НМВ.
Турнир состоится при участии Федерации современного мечевого боя и комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.
Вход для зрителей свободный.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

2 апреля в Волгограде состоится межрегиональный турнир по казачьим боевым искусствам

Рыцари Волгограда сойдутся в поединке

Они сражались за Родину": В Волгограде пройдет исторический фестиваль

Волгоградцы увидят образы артиллерийского вооружения и попробуют солдатский обед

Музей ИЗО приглашает юных волгоградцев на вертепное представление

22 мая для волгоградцев споет группа «Любе»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги