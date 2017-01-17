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В Волгоград приезжает легендарный Кубанский казачий хор

Сегодня, 17:16
Lopatin
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В Волгоград приезжает легендарный Кубанский казачий хор30 января на сцене Центрального концертного зала легендарный Кубанский казачий хор представит новую юбилейную программу «Казаки Российской империи», посвященную 205-летию основания коллектива. Об этом информагентству «Новости Волгограда» сообщили в региональном комитете культуры.
По творческому замыслу художественного руководителя и главного дирижёра коллектива Виктора Захарченко, в концертную программу «Казаки Российской империи» войдут премьеры новых песенных и хореографических номеров. По традиции, в концерте Кубанского казачьего хора будут исполнены всеми полюбившиеся и известные песни.
Начало концерта – в 19 часов.
Кубанский казачий хор – старейший национальный коллектив России, признанный жемчужиной мировой культуры, олицетворяющий Кубань и прославляющий ее в России и за рубежом. Коллектив является особо ценным объектом культурного наследия Краснодарского края в области традиционного народного искусства, которое зарождалось и хранилось веками на Кубани.
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