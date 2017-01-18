В Центральном концертном зале выступит ученик Эдуарда Серова Просмотров: 0 Комментариев: 0 21 января в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии состоится концерт «Три века симфонической музыки». В программе концерта – шедевры барокко, венского классицизма и нашего времени – эпохи постмодернизма и полистилистики.

Как сообщили в региональном комитете культуры, дирижировать Волгоградским академическим симфоническим оркестром будет ученик профессора Эдуарда Серова (выпуск 2012 года) Антон Торбеев. Молодой маэстро был участником престижных мастер-классов с маэстро Бернардом Хайтинком (оркестр Концертгебау) и Фабио Луизи (главный дирижер Метрополитен-опера). Принимал участие в последнем мастер-классе величайшего дирижера Лорина Маазеля в июне 2014 года (США). В 2012–2013 гг. стажировался в Университете музыки и искусств г. Граца (Австрия) в классе профессора Вольфганга Дёрнера. Сотрудничал с симфоническим оркестром консерватории Санкт-Петербурга, оркестрами Казахстана, Румынии, Болгарии, Швейцарии, Японии, Австрии, Венгрии. С 2016 года Антон Торбеев работает дирижером Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра (Владивосток).

Начало концерта: в 17 часов. 21 января в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии состоится концерт «Три века симфонической музыки». В программе концерта – шедевры барокко, венского классицизма и нашего времени – эпохи постмодернизма и полистилистики.Как сообщили в региональном комитете культуры, дирижировать Волгоградским академическим симфоническим оркестром будет ученик профессора Эдуарда Серова (выпуск 2012 года) Антон Торбеев. Молодой маэстро был участником престижных мастер-классов с маэстро Бернардом Хайтинком (оркестр Концертгебау) и Фабио Луизи (главный дирижер Метрополитен-опера). Принимал участие в последнем мастер-классе величайшего дирижера Лорина Маазеля в июне 2014 года (США). В 2012–2013 гг. стажировался в Университете музыки и искусств г. Граца (Австрия) в классе профессора Вольфганга Дёрнера. Сотрудничал с симфоническим оркестром консерватории Санкт-Петербурга, оркестрами Казахстана, Румынии, Болгарии, Швейцарии, Японии, Австрии, Венгрии. С 2016 года Антон Торбеев работает дирижером Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра (Владивосток).Начало концерта: в 17 часов.



