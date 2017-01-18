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» » » В Центральном концертном зале выступит ученик Эдуарда Серова

В Центральном концертном зале выступит ученик Эдуарда Серова

Сегодня, 15:07
Lopatin
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В Центральном концертном зале выступит ученик Эдуарда Серова21 января в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии состоится концерт «Три века симфонической музыки». В программе концерта – шедевры барокко, венского классицизма и нашего времени – эпохи постмодернизма и полистилистики.
Как сообщили в региональном комитете культуры, дирижировать Волгоградским академическим симфоническим оркестром будет ученик профессора Эдуарда Серова (выпуск 2012 года) Антон Торбеев. Молодой маэстро был участником престижных мастер-классов с маэстро Бернардом Хайтинком (оркестр Концертгебау) и Фабио Луизи (главный дирижер Метрополитен-опера). Принимал участие в последнем мастер-классе величайшего дирижера Лорина Маазеля в июне 2014 года (США). В 2012–2013 гг. стажировался в Университете музыки и искусств г. Граца (Австрия) в классе профессора Вольфганга Дёрнера. Сотрудничал с симфоническим оркестром консерватории Санкт-Петербурга, оркестрами Казахстана, Румынии, Болгарии, Швейцарии, Японии, Австрии, Венгрии. С 2016 года Антон Торбеев работает дирижером Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра (Владивосток).
Начало концерта: в 17 часов.
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