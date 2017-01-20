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НовостиВолгограда.ру » Культура » Афиша » Ансамбль «Казачья воля» приглашает волгоградцев на сольный концерт
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Фабрика Roshen в Липецке могла продолжать работу, решение о закрытии приняли акционеры, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это решение владельцев", - сказал ...
Число выживших в накрытом лавиной отеле в Италии достигло восьми
Итальянские спасатели обнаружили еще двух человек живыми в итальянском отеле Rigopiano, который ранее накрыла лавина. Об этом сообщает издание La Repubblica. Таким образом, число спасенных из-под ...
Песков рассказал, будет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа
Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в прямом эфире, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.