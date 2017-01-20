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» » » Ансамбль «Казачья воля» приглашает волгоградцев на сольный концерт

Ансамбль «Казачья воля» приглашает волгоградцев на сольный концерт

Сегодня, 11:21
Lopatin
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Ансамбль «Казачья воля» приглашает волгоградцев на сольный концерт29 января в Волгограде состоится первый в этом году сольный концерт Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля». Как сообщили в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, артисты выступят в концертном зале кинотеатра «Авангард» в Кировском районе. Начало в 15 часов.
«Мы подготовили для зрителей дивертисмент из лучших номеров коллектива, созданных за последние годы, а также кое-что новенькое, – поделился планами руководитель коллектива Николай Семененко. – В программе любимые шуточные танцевальные номера, а также песни и романсы донских казаков, записанные в фольклорных экспедициях нашими артистами в хуторах и станицах. Мы ждем своих друзей и поклонников, будем рады представить наше творчество».
Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля», созданный в 1990 году, стоял у истоков возрождения Донской казачьей культуры Волгоградской области. За первые три года своей деятельности зарекомендовал себя как высокопрофессиональный коллектив, был признан и получил статус Государственного ансамбля. В течение своей 26-летней деятельности ансамбль дал несколько тысяч концертов у себя в области, в стране и за рубежом.


Фото с сайта комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
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