Ансамбль «Казачья воля» приглашает волгоградцев на сольный концерт Просмотров: 0 Комментариев: 0

«Мы подготовили для зрителей дивертисмент из лучших номеров коллектива, созданных за последние годы, а также кое-что новенькое, – поделился планами руководитель коллектива Николай Семененко. – В программе любимые шуточные танцевальные номера, а также песни и романсы донских казаков, записанные в фольклорных экспедициях нашими артистами в хуторах и станицах. Мы ждем своих друзей и поклонников, будем рады представить наше творчество».

Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля», созданный в 1990 году, стоял у истоков возрождения Донской казачьей культуры Волгоградской области. За первые три года своей деятельности зарекомендовал себя как высокопрофессиональный коллектив, был признан и получил статус Государственного ансамбля. В течение своей 26-летней деятельности ансамбль дал несколько тысяч концертов у себя в области, в стране и за рубежом.





Фото с сайта комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области. 29 января в Волгограде состоится первый в этом году сольный концерт Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля». Как сообщили в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, артисты выступят в концертном зале кинотеатра «Авангард» в Кировском районе. Начало в 15 часов.«Мы подготовили для зрителей дивертисмент из лучших номеров коллектива, созданных за последние годы, а также кое-что новенькое, – поделился планами руководитель коллектива Николай Семененко. – В программе любимые шуточные танцевальные номера, а также песни и романсы донских казаков, записанные в фольклорных экспедициях нашими артистами в хуторах и станицах. Мы ждем своих друзей и поклонников, будем рады представить наше творчество».Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля», созданный в 1990 году, стоял у истоков возрождения Донской казачьей культуры Волгоградской области. За первые три года своей деятельности зарекомендовал себя как высокопрофессиональный коллектив, был признан и получил статус Государственного ансамбля. В течение своей 26-летней деятельности ансамбль дал несколько тысяч концертов у себя в области, в стране и за рубежом.



