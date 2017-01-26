Волгоградцам покажут макеты довоенных зданий Сталинграда Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, на выставке впервые будут представлены макеты дома Воронина (дворец пионеров), мясного корпуса, кинотеатра «Парнас» (театр юного зрителя), храма Александра Невского, Никитской церкви, Свято-Духова монастыря, дома облисполкома, железнодорожного вокзала Сталинград-1, Успенского собора, Крестовоздвиженской церкви, гостиницы «Интурист», жилых домов купца А.М. Шлыкова и купцов Рысиных (дом архитекторов), Центрального рынка и др.

Это персональная выставка научных и творческих работ Петра Олейникова – члена Союза архитекторов РФ, профессора, директора Информационного музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» ИАиС ВолгГТУ.

Открытие выставки состоится в 14 часов по адресу: ул. Академическая, 1, корпус «Б», фойе 2 этажа. 2 февраля в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ откроется экспозиция, рассказывающая об архитектурном наследии волгоградского региона. Ее посетители смогут узнать о судьбе многих довоенных построек Сталинграда, увидеть макеты зданий, разрушенных в период легендарной битвы на Волге.Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, на выставке впервые будут представлены макеты дома Воронина (дворец пионеров), мясного корпуса, кинотеатра «Парнас» (театр юного зрителя), храма Александра Невского, Никитской церкви, Свято-Духова монастыря, дома облисполкома, железнодорожного вокзала Сталинград-1, Успенского собора, Крестовоздвиженской церкви, гостиницы «Интурист», жилых домов купца А.М. Шлыкова и купцов Рысиных (дом архитекторов), Центрального рынка и др.Это персональная выставка научных и творческих работ Петра Олейникова – члена Союза архитекторов РФ, профессора, директора Информационного музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» ИАиС ВолгГТУ.Открытие выставки состоится в 14 часов по адресу: ул. Академическая, 1, корпус «Б», фойе 2 этажа.



