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Волгоградцам покажут макеты довоенных зданий Сталинграда

Сегодня, 10:11
Lopatin
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Волгоградцам покажут макеты довоенных зданий Сталинграда2 февраля в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ откроется экспозиция, рассказывающая об архитектурном наследии волгоградского региона. Ее посетители смогут узнать о судьбе многих довоенных построек Сталинграда, увидеть макеты зданий, разрушенных в период легендарной битвы на Волге.
Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, на выставке впервые будут представлены макеты дома Воронина (дворец пионеров), мясного корпуса, кинотеатра «Парнас» (театр юного зрителя), храма Александра Невского, Никитской церкви, Свято-Духова монастыря, дома облисполкома, железнодорожного вокзала Сталинград-1, Успенского собора, Крестовоздвиженской церкви, гостиницы «Интурист», жилых домов купца А.М. Шлыкова и купцов Рысиных (дом архитекторов), Центрального рынка и др.
Это персональная выставка научных и творческих работ Петра Олейникова – члена Союза архитекторов РФ, профессора, директора Информационного музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» ИАиС ВолгГТУ.
Открытие выставки состоится в 14 часов по адресу: ул. Академическая, 1, корпус «Б», фойе 2 этажа.
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