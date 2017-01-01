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» » » 2 февраля на волгоградском вокзале пройдет праздничный концерт

2 февраля на волгоградском вокзале пройдет праздничный концерт

Сегодня, 17:44
Lopatin
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2 февраля на волгоградском вокзале пройдет праздничный концерт2 февраля на железнодорожном вокзале Волгограда состоится праздничный концерт, посвященный 74-летию победы в Сталинградской битве.
Как сообщили корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД, перед жителями и гостями города в этот день выступят студенты Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, а также учащиеся школы интерната №7 ОАО «РЖД».
Концерт начнется в 11 часов. Вход бесплатный.
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