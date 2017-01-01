2 февраля на волгоградском вокзале пройдет праздничный концерт Просмотров: 50 Комментариев: 0

Как сообщили корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД, перед жителями и гостями города в этот день выступят студенты Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, а также учащиеся школы интерната №7 ОАО «РЖД».

Концерт начнется в 11 часов. Вход бесплатный. 2 февраля на железнодорожном вокзале Волгограда состоится праздничный концерт, посвященный 74-летию победы в Сталинградской битве.Как сообщили корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД, перед жителями и гостями города в этот день выступят студенты Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, а также учащиеся школы интерната №7 ОАО «РЖД».Концерт начнется в 11 часов. Вход бесплатный.



