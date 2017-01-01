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» » » В Волгограде проведут Всероссийский конкурс современного искусства

В Волгограде проведут Всероссийский конкурс современного искусства

Сегодня, 09:35
Lopatin
В Волгограде проведут Всероссийский конкурс современного искусстваНа этой неделе в Волгограде состоится IV Всероссийский конкурс современного искусства «Арт-перспектива». Его учредителем выступает детская школа искусств «Воскресение» при поддержке городского комитета по культуре. Основная цель конкурса – привлечь внимание подрастающего поколения к современному искусству.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, 10 февраля в рамках конкурса в Художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» в 14 часов откроется выставка в номинации «Современное изобразительное искусство» и «Фотография».

11 февраля с 10 до 18 часов в ТРЦ «Акварель» состоятся конкурсные прослушивания в номинации «Современная инструментальная музыка».

12 февраля с 10 до 16 часов пройдут конкурсные состязания в номинациях «Современный театр», «Современный вокал» и «Хореография». Оценивать мастерство выступающих будет компетентное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства Волгограда и Астрахани.

14 февраля в 14 часов в художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» будет организован семинар «Современное искусство как способ развития творческого потенциала».


Фото с сайта администрации Волгограда.
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