В Волгограде проведут Всероссийский конкурс современного искусства



Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, 10 февраля в рамках конкурса в Художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» в 14 часов откроется выставка в номинации «Современное изобразительное искусство» и «Фотография».



11 февраля с 10 до 18 часов в ТРЦ «Акварель» состоятся конкурсные прослушивания в номинации «Современная инструментальная музыка».



12 февраля с 10 до 16 часов пройдут конкурсные состязания в номинациях «Современный театр», «Современный вокал» и «Хореография». Оценивать мастерство выступающих будет компетентное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства Волгограда и Астрахани.



14 февраля в 14 часов в художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» будет организован семинар «Современное искусство как способ развития творческого потенциала».





Фото с сайта администрации Волгограда. На этой неделе в Волгограде состоится IV Всероссийский конкурс современного искусства «Арт-перспектива». Его учредителем выступает детская школа искусств «Воскресение» при поддержке городского комитета по культуре. Основная цель конкурса – привлечь внимание подрастающего поколения к современному искусству.Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, 10 февраля в рамках конкурса в Художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» в 14 часов откроется выставка в номинации «Современное изобразительное искусство» и «Фотография».11 февраля с 10 до 18 часов в ТРЦ «Акварель» состоятся конкурсные прослушивания в номинации «Современная инструментальная музыка».12 февраля с 10 до 16 часов пройдут конкурсные состязания в номинациях «Современный театр», «Современный вокал» и «Хореография». Оценивать мастерство выступающих будет компетентное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства Волгограда и Астрахани.14 февраля в 14 часов в художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» будет организован семинар «Современное искусство как способ развития творческого потенциала».



