В Волжском выступит Патриарший хор Данилова монастыря



На сегодняшний день Праздничный хор Данилова монастыря — один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. В составе хора 30 профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое образование. Хор является постоянным участником международных конференций и фестивалей церковной музыки в России и за ее пределами, различных благотворительных и молодежных фестивалей.



Хор побывал во многих святых местах, среди которых Киево-Печерская, Троице-Сергиева и Александро-Невская лавры, Псково-Печерский, Верхотурский, Раифский, Свирский, Толгский, Свято-Елисаветинский монастыри и монастыри Подмосковья. Одной из самых значимых стала поездка в итальянский город Бари, в котором находятся мощи святителя Николая. 20 февраля в Волгоградскую область приедет Патриарший хор Данилова монастыря. Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, он даст единственный концерт в нашем регионе, который пройдет в городе Волжском в ЦК и И «Октябрь». Начало в 18.30.На сегодняшний день Праздничный хор Данилова монастыря — один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. В составе хора 30 профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое образование. Хор является постоянным участником международных конференций и фестивалей церковной музыки в России и за ее пределами, различных благотворительных и молодежных фестивалей.Хор побывал во многих святых местах, среди которых Киево-Печерская, Троице-Сергиева и Александро-Невская лавры, Псково-Печерский, Верхотурский, Раифский, Свирский, Толгский, Свято-Елисаветинский монастыри и монастыри Подмосковья. Одной из самых значимых стала поездка в итальянский город Бари, в котором находятся мощи святителя Николая.



