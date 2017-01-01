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В Волжском выступит Патриарший хор Данилова монастыря

Сегодня, 10:47
Lopatin
В Волжском выступит Патриарший хор Данилова монастыря20 февраля в Волгоградскую область приедет Патриарший хор Данилова монастыря. Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, он даст единственный концерт в нашем регионе, который пройдет в городе Волжском в ЦК и И «Октябрь». Начало в 18.30.

На сегодняшний день Праздничный хор Данилова монастыря — один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. В составе хора 30 профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое образование. Хор является постоянным участником международных конференций и фестивалей церковной музыки в России и за ее пределами, различных благотворительных и молодежных фестивалей.

Хор побывал во многих святых местах, среди которых Киево-Печерская, Троице-Сергиева и Александро-Невская лавры, Псково-Печерский, Верхотурский, Раифский, Свирский, Толгский, Свято-Елисаветинский монастыри и монастыри Подмосковья. Одной из самых значимых стала поездка в итальянский город Бари, в котором находятся мощи святителя Николая.
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