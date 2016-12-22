НовостиВолгограда.ру Культура Досуг » Подростковый клуб «Ровесник» выходит из «подполья» Подростковый клуб «Ровесник» выходит из «подполья» Просмотров: 96 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба мэрии города-героя, сегодня в «Ровеснике» занимаются около 100 человек, досуговая работа ведется по 5 направлениям. А потому волгоградские власти давно пытаются подобрать для клуба более приемлемое место для размещения. И уже в ближайшее время подростково-молодежный клуб «Ровесник» будет переведен из старого подвального помещения в новое комфортное, по адресу ул. 7-й Гвардейской, 17а. Это здание расположено буквально через дорогу от того места, в котором до настоящего времени располагается клуб. Новое помещение «Ровесника» отвечает всем современным санитарным нормам. Кроме того, оно приспособлено для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями - вход оборудован пандусом для маломобильных групп населения.

- Власти города ведут планомерную работу по наведению порядка в сфере молодежной политики. Перевод клуба «Ровесник» в более удобное помещение – один из элементов этой работы, - отметил председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Радько. – Заниматься в комфортном, светлом здании гораздо приятнее, значит, подростковый клуб станет еще более привлекательным для мальчишек и девчонок района.



Фото пресс-службы администрации города Волгограда Долгое время воспитанники волгоградского подростково-молодежного клуба «Ровесник» занимались в подвальных комнатах дома № 8 по улице 7-й Гвардейской. Ситуация сама по себе не благовидная, так еще и ремонта в этих помещениях не было много лет. А в связи с проходящими в подвале инженерными коммуникациями МКД здесь были не редкими и коммунальные проблемы.Как сообщает пресс-служба мэрии города-героя, сегодня в «Ровеснике» занимаются около 100 человек, досуговая работа ведется по 5 направлениям. А потому волгоградские власти давно пытаются подобрать для клуба более приемлемое место для размещения. И уже в ближайшее время подростково-молодежный клуб «Ровесник» будет переведен из старого подвального помещения в новое комфортное, по адресу ул. 7-й Гвардейской, 17а. Это здание расположено буквально через дорогу от того места, в котором до настоящего времени располагается клуб. Новое помещение «Ровесника» отвечает всем современным санитарным нормам. Кроме того, оно приспособлено для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями - вход оборудован пандусом для маломобильных групп населения.- Власти города ведут планомерную работу по наведению порядка в сфере молодежной политики. Перевод клуба «Ровесник» в более удобное помещение – один из элементов этой работы, - отметил председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Радько. – Заниматься в комфортном, светлом здании гораздо приятнее, значит, подростковый клуб станет еще более привлекательным для мальчишек и девчонок района.



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