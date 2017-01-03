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В Волгограде назвали победителей танцевального марафона «Ice dance»

Сегодня, 09:39
Lopatin
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В Волгограде назвали победителей танцевального марафона «Ice dance»В Волгограде на площади Павших борцов финишировал городской танцевальный марафон «Ice dance». За победу боролись пять творческих коллективов. Их поддерживали более полутысячи зрителей, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.
В танцевальном марафоне приняли участие более 100 танцоров. Ребята успешно прошли три конкурсных этапа: представили визитку своей команды «Мандариновое настроение», импровизировали в ритме «Новогодний экспресс», а затем сошлись в танцевальном баттле.
Судьи обращали внимание не только на артистизм и технику конкурсантов, а также на общую концепцию номера, костюмы, оригинальность танцевальных композиций. В результате лучшими танцорами-марафонцами признана команда ребят «Тигры» из молодежного центра «Ровесник» Краснооктябрьского района.
Все победители и участники марафона «Ice dance» получили призы и подарки.


Фото с сайта администрации Волгограда
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