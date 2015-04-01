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» » » Возле елки на главной площади волгоградцы перетягивали канат

Возле елки на главной площади волгоградцы перетягивали канат

Сегодня, 14:26
Lopatin
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Возле елки на главной площади волгоградцы перетягивали канатВ четверг, 5 января, на площади Павших борцов творческие коллективы из разных районов Волгограда организовали интерактивную шоу-программу «В гостях у Нового года». С наступившим Новым годом ребят поздравили сразу несколько Дедов Морозов и Снегурочек.
После поздравительной части на площади развернулись народные гуляния. Дети и взрослые играли в снежки, водили хоровод вокруг елки, пели частушки и участвовали в перетягивании каната.
Вечером эстафету праздника подхватят муниципальные учреждения культуры из Тракторозаводского района. В 16 часов на площади начнется вторая праздничная программа «Веселится весь народ – это праздник Новый год!», которая продлится около двух часов, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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