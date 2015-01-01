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» » » В Волгограде из-за дождя изменили праздничную программу

В Волгограде из-за дождя изменили праздничную программу

Сегодня, 11:53
Lopatin
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В Волгограде из-за дождя изменили праздничную программуИз-за начавшихся дождей и плюсовой температуры изменилась программа праздничных новогодних мероприятий на 6 января, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.
Так, соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» на СК «Зенит» и фестиваль «Чудо-сани» в Комсомольском саду переносятся на более поздний срок, предварительно на конец января.
Тем не менее, в пятницу, 6 января, в соответствии с программой в 14.00 на верхней террасе набережной Волгограда стартует костюмированное шествие «Парад сказки». Участники парада в костюмах сказочных героев пройдут до площади Павших борцов. Здесь развернется работа интерактивных площадок с конкурсами, играми, хороводами, будет выбран «Самый сказочный герой». Авторов наиболее оригинальных костюмов ждут призы.
А в 16 часов у главной елки города горожан ждет праздничный концерт творческих коллективов Дзержинского района.



Фото пресс-службы администрации Волгограда
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