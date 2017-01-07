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» » » В Волгограде провели рождественский карнавальный забег

В Волгограде провели рождественский карнавальный забег

Сегодня, 14:19
Lopatin
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В Волгограде провели рождественский карнавальный забегВ субботу, 7 января, в Волгограде на площади Павших Борцов состоялся рождественский карнавальный забег. В спортивном мероприятии, которое проходит второй год, приняли участи около двухсот горожан, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Маршрут забега был проложен в форме снежинки – трасса разделена на шесть лучей от главной елки города. Участникам на выбор предоставили участки дистанцией в 1 и 5 километров.
В забеге могли принять участи и дети, и взрослые. Каждый из них получил символ мероприятия: варежки и шапку Деда Мороза с логотипом рождественского забега, а все добравшиеся до финиша еще и уникальную медаль-снежинку. Десять бегунов, которые пришли на дистанции в 1 километр в самых ярких карнавальных костюмах, стали обладателями вкусных призов – пирогов от участников Ялтинского марафона. Призерам пятикилометрового забега вручены грамоты и подарки от партнеров мероприятия. Отдельных подарков удостоились и самые юные участники забега – ребята получили билеты в зоопарк.



Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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