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Возле главной елки Волгограда прошел большой семейный праздник

Сегодня, 14:32
Lopatin
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Возле главной елки Волгограда прошел большой семейный праздникВ воскресенье, 8 января, в Волгограде возле главной елки прошла развлекательная программа «Новогодний хоровод дружбы».
Как рассказали в пресс-службе мэрии города, с 11 часов дня на площади Павших Борцов открылись интерактивные площадки для детей. Ребята приняли участие в веселых эстафетах, играх и конкурсах, пообщались с ростовыми куклами. Традиционно был организован новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг елки.
Затем открылась детская лаборатория танца. Все представление было направлено на знакомство ребят с народными традициями.
Вечером с 16 до 18 часов праздник на центральной площади города продолжит выступление ансамбля «Лазоревый цветок».


Фото пресс-службы администрации Волгограда
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