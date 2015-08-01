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В Волгограде в наступившем году пиротехника взрывалась только в "штатном режиме"
Сегодня, 15:17
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Новогодние праздники заканчиваются, и оперативные ведомства подводят итоги работы за данный период. В частности ГУ МЧС по Волгоградской области озвучило интересную статистику, согласно которой в наступившем году не было зарегистрировано ни одного случая возгорания от петард и фейерверков. Это свидетельствует о результативной профилактической работе и возросшей культуре использования пиротехники, а также повышении ее качества.
Кроме того, на территории региона не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами и обледенениями.
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