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» » » «Горьковка» приглашает волгоградцев на выставку «Зимняя сказка»

«Горьковка» приглашает волгоградцев на выставку «Зимняя сказка»

Сегодня, 13:53
Lopatin
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«Горьковка» приглашает волгоградцев на выставку «Зимняя сказка»Волгоградская областная библиотека им. М. Горького приглашает горожан в эти дни посетить выставку декоративно-прикладного искусства и периодических изданий «Зимняя сказка».
В рамках выставки посетители смогут познакомится с интересными изделиями народного творчества, книгами, а также фрагментами дореволюционной, советской и современной периодической печати из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Этот «материал» позволит раскрыть отношение к зиме и новогодним праздникам, бытовавшее среди жителей Царицына–Сталинграда–Волгограда. Также гости смогут подробнее узнать о традициях и обычаях, связанных с новогодними празднованиями, рассказали корреспонденту ИА «Новости Волгограда» в областной библиотеке.
Работа выставки декоративно-прикладного искусства и периодических изданий «Зимняя сказка» продлится до 27 февраля.


Фото Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
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