В среду в Камышине пройдет акция «Эстафета без инета» Просмотров: 42 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев. Его организаторы – городской комитет по делам молодежи совместно с МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых». Они обещают, что всех участников акции ждут конкурсы, эстафеты на коньках и веселые гулянья на свежем воздухе.

Начало мероприятия – в 15 часов.





Фото с сайта администрации города Камышина В среду, 18 января, В Камышине будет организована акция «Эстафета без инета», посвященная Международному дню без интернета.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев. Его организаторы – городской комитет по делам молодежи совместно с МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых». Они обещают, что всех участников акции ждут конкурсы, эстафеты на коньках и веселые гулянья на свежем воздухе.Начало мероприятия – в 15 часов.



