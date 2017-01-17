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» » » В среду в Камышине пройдет акция «Эстафета без инета»

В среду в Камышине пройдет акция «Эстафета без инета»

Сегодня, 16:12
Lopatin
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В среду в Камышине пройдет акция «Эстафета без инета»В среду, 18 января, В Камышине будет организована акция «Эстафета без инета», посвященная Международному дню без интернета.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев. Его организаторы – городской комитет по делам молодежи совместно с МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых». Они обещают, что всех участников акции ждут конкурсы, эстафеты на коньках и веселые гулянья на свежем воздухе.
Начало мероприятия – в 15 часов.


Фото с сайта администрации города Камышина
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