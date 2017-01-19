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В Камышине объявили конкурс на самые креативные сани

Сегодня, 13:55
Lopatin
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В Камышине объявили конкурс на самые креативные саниВ рамках празднования Дня российского студенчества в Камышине проведут творческий конкурс «Чудо-сани 2017». Его организаторами выступают городской комитет по делам молодежи вместе с МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых».
В конкурсе креативных саней могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются как от отдельных лиц, так и от творческих коллективов учебных заведений, учреждений и предприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.
По условиям конкурса, каждая команда должна представить оригинально оформленные сани, изготовленные самостоятельно из подручных материалов, основой которых могут быть зимние санки, «ватрушки», лыжи и т.п.
Презентация саней, их заезд и награждение победителей состоится 28 января в 15.00 в городском парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев в рамках акции, посвященной Дню российского студенчества «Татьянин день».


Фото с сайта администрации городского округа – город Камышин.
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