В Камышине объявили конкурс на самые креативные сани Просмотров: 0 Комментариев: 0

В конкурсе креативных саней могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются как от отдельных лиц, так и от творческих коллективов учебных заведений, учреждений и предприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

По условиям конкурса, каждая команда должна представить оригинально оформленные сани, изготовленные самостоятельно из подручных материалов, основой которых могут быть зимние санки, «ватрушки», лыжи и т.п.

Презентация саней, их заезд и награждение победителей состоится 28 января в 15.00 в городском парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев в рамках акции, посвященной Дню российского студенчества «Татьянин день».





Фото с сайта администрации городского округа – город Камышин. В рамках празднования Дня российского студенчества в Камышине проведут творческий конкурс «Чудо-сани 2017». Его организаторами выступают городской комитет по делам молодежи вместе с МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых».В конкурсе креативных саней могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются как от отдельных лиц, так и от творческих коллективов учебных заведений, учреждений и предприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.По условиям конкурса, каждая команда должна представить оригинально оформленные сани, изготовленные самостоятельно из подручных материалов, основой которых могут быть зимние санки, «ватрушки», лыжи и т.п.Презентация саней, их заезд и награждение победителей состоится 28 января в 15.00 в городском парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев в рамках акции, посвященной Дню российского студенчества «Татьянин день».



