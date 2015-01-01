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В Волгограде студенты проведут хоккейный матч с журналистами

Вчера, 16:51
Lopatin
Просмотров: 62
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В Волгограде студенты проведут хоккейный матч с журналистами25 января, в День российского студенчества, на катке «Новое поколение» пройдет масштабная развлекательная программа «Татьянин лед». Ее организаторами выступают Волгоградский госуниверситет вместе с комитетом молодежной политики области.
По информации пресс-центра ВолГУ, праздничная программа начнется в 16 часов. А затем в 18.00 состоится хоккейный матч между сборными студентов волгоградских вузов и сборной журналистов города. Уже известно, что в студенческую сборную войдут представители четырех университетов: ВолГУ, ВолгГТУ, ВолГАУ и ВГСПУ. Их соперниками станет команда журналистов Муниципального телевидения Волгограда, телеканала «Волгоград 24», информационного сайта «Спорт 34» и пресс-службы футбольного клуба «Ротор».
День российского студенчества отмечается 25 января, когда православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор Святую Татьяну считают покровительницей российского студенчества, а сам праздник закреплен на государственном уровне. 25 января 2005 года президентом РФ подписал указ, официально объявляющий этот день Днем российского студенчества.
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