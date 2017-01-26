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» » » В выходные в «Старой Сарепте» отметят Новый год по-китайски

В выходные в «Старой Сарепте» отметят Новый год по-китайски

Сегодня, 11:43
Lopatin
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В выходные в «Старой Сарепте» отметят Новый год по-китайскиВ эти выходные, 28 и 29 января, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет отмечаться китайский Новый год.
Как рассказали в комитете культуры Волгоградской области, всех, кто примет участие в праздновании, ожидает погружение в загадочную культуру Востока с интерактивным путешествием в традиции Китая, приятной музыкой, ушу-выступлениями и запахами мандариновых благовоний.
Для гостей музея будут организованы мастер-классы по изготовлению особых конвертиков, иероглифов богатства и сакуры. Особое значение отведено теме работы с желаниями: осуществление загаданного с помощью карты желаний по правилам фэн-шуй. В качестве подарка организаторы приготовили бесплатную фотозону и другие сюрпризы.
Начало праздничных программ: 28 января – в 16.00, 29 января – в 12.00.
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