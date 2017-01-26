В выходные в «Старой Сарепте» отметят Новый год по-китайски Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в комитете культуры Волгоградской области, всех, кто примет участие в праздновании, ожидает погружение в загадочную культуру Востока с интерактивным путешествием в традиции Китая, приятной музыкой, ушу-выступлениями и запахами мандариновых благовоний.

Для гостей музея будут организованы мастер-классы по изготовлению особых конвертиков, иероглифов богатства и сакуры. Особое значение отведено теме работы с желаниями: осуществление загаданного с помощью карты желаний по правилам фэн-шуй. В качестве подарка организаторы приготовили бесплатную фотозону и другие сюрпризы.

Начало праздничных программ: 28 января – в 16.00, 29 января – в 12.00. В эти выходные, 28 и 29 января, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет отмечаться китайский Новый год.Как рассказали в комитете культуры Волгоградской области, всех, кто примет участие в праздновании, ожидает погружение в загадочную культуру Востока с интерактивным путешествием в традиции Китая, приятной музыкой, ушу-выступлениями и запахами мандариновых благовоний.Для гостей музея будут организованы мастер-классы по изготовлению особых конвертиков, иероглифов богатства и сакуры. Особое значение отведено теме работы с желаниями: осуществление загаданного с помощью карты желаний по правилам фэн-шуй. В качестве подарка организаторы приготовили бесплатную фотозону и другие сюрпризы.Начало праздничных программ: 28 января – в 16.00, 29 января – в 12.00.



