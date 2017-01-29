По Комсомольскому саду Волгограда проехали креативные сани Просмотров: 48 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, участие в фестивале, который проходил Комсомольском саду, могли принять все желающие. Надо было лишь выполнить главное условие – креативно оформить сани и достойно их презентовать. С этим волгоградцы справились успешно. Зрители смогли увидеть инопланетный корабль, чудо-трон Деда Мороза, передвижную гусеницу, автомобиль и даже гнездо с цыпленком.

Фестиваль открылся парадом экипажей, затем был дан старт заездам на санях. По итогам испытаний были выявлены победители в четырех номинациях. Самыми оригинальными стали сани команды МУ «Подросток-Центр» Центрального района Волгограда» под названием «Спанч Боб». Самыми вместительными – сани команды «Гусеничка» МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Форум» Красноармейского района Волгограда», самыми оригинальными были признаны сани «Быстрее звука» команды МУ «Молодежный центр «Паритет» Кировского района Волгограда». А самыми быстрыми стали «Сани Деда Мороза» команды «Снеговичок» МДОУ «Детский сад № 30 Ворошиловского района Волгограда».





Фото пресс-службы администрации Волгограда. В субботу, 28 января, в Волгограде впервые прошел фестиваль «Чудо-сани». Его организатором выступило муниципальное учреждение «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, участие в фестивале, который проходил Комсомольском саду, могли принять все желающие. Надо было лишь выполнить главное условие – креативно оформить сани и достойно их презентовать. С этим волгоградцы справились успешно. Зрители смогли увидеть инопланетный корабль, чудо-трон Деда Мороза, передвижную гусеницу, автомобиль и даже гнездо с цыпленком.Фестиваль открылся парадом экипажей, затем был дан старт заездам на санях. По итогам испытаний были выявлены победители в четырех номинациях. Самыми оригинальными стали сани команды МУ «Подросток-Центр» Центрального района Волгограда» под названием «Спанч Боб». Самыми вместительными – сани команды «Гусеничка» МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Форум» Красноармейского района Волгограда», самыми оригинальными были признаны сани «Быстрее звука» команды МУ «Молодежный центр «Паритет» Кировского района Волгограда». А самыми быстрыми стали «Сани Деда Мороза» команды «Снеговичок» МДОУ «Детский сад № 30 Ворошиловского района Волгограда».



