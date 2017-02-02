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В Волгограде состоялся масштабный пешеходный тур по городу

Вчера, 17:33
Lopatin
В Волгограде состоялся масштабный пешеходный тур по городу2 февраля более 300 жителей и гостей Волгограда приняли участие в пешеходном туре по городу. Таким образом, с масштабной пешей прогулки стартовал новый сезон международного проекта «Free Walking Tours».

Как рассказали в областном комитете культуры, бесплатные пешие экскурсии были проложены сразу по двум знаковым для Волгограда маршрутам: от Нулевого километра автодорог Волгоградской области по центральной улице города – Аллее Героев – до фонтана «Искусство» на верхней террасе Набережной им. 62-й Армии, а также по улице Мира – первой восстановленной после войны улице города.

За 7 месяцев 2016 года проект «Free Walking Tours Волгоград» объединил более 500 жителей и гостей города со всего мира, преследуя главную свою цель — наглядно показать туристам славную историю города-героя в три «эпохи» его существования: Царицын–Сталинград–Волгоград, и сделать знания об истории и культурно-историческом наследии города доступными всем жителям и гостям волгоградского региона.

О том, как посетить экскурсию и узнать маршрут проведения, можно в региональном Туристско-информационном центре по телефону 8 (8442) 52-98-93. В сезон вне зависимости от погодных условий бесплатная пешая экскурсия по городу стартует в Волгограде каждую среду в 16 часов. В этом году региональным Агентством развития туризма будет расширен перечень маршрутов в рамках проекта «Free Walking Tours Волгоград».

Сегодня проект «Free Walking Tours» (в переводе с англ. «бесплатные городские пешие экскурсии») запущен во многих странах и успешно реализуется в таких городах, как Лондон, Париж, Белград, Берлин, Варшава. В России этот проект широко представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Волгограде.


Фото с сайта комитета культуры Волгоградской области.
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