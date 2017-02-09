В «Горьковке» пройдет всероссийский чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»



В воскресенье, 12 февраля, в Волгоградской областной библиотеке им. М.Горького состоится Открытый всероссийский синхронный чемпионат (ОВСЧ) по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Клуб волгоградских интеллектуалов приглашает горожан на это мероприятие в 11 часов.



Как пояснили в областной библиотеке, этот открытый чемпионат – один из самых массовых в мире. Традиционно его делают достаточно легким и присваивают «студенческий» уровень сложности. Некоторые его туры играют до тысячи команд от Владивостока до Тель-Авива, от Хельсинки до Торонто. Для волгоградских знатоков ОВСЧ – это отличная возможность узнать, насколько они сильны относительно других команд.



Февральский тур чемпионата приготовили Владимир Сушков из Саранска, запомнившийся волгоградским знатокам сложными и интересными вопросами Открытого кубка России, и редактор и организатор дружественного фестиваля игры «Что? Где? Когда?» в Самаре Александр Рождествин. В мае Волгоград будет принимать гостей на фестивале «Город героев», и оба редактора этого турнира, вполне вероятно, будут бороться за волгоградские медали в составе своих команд.



Фото: 1tv.ru В воскресенье, 12 февраля, в Волгоградской областной библиотеке им. М.Горького состоится Открытый всероссийский синхронный чемпионат (ОВСЧ) по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Клуб волгоградских интеллектуалов приглашает горожан на это мероприятие в 11 часов.Как пояснили в областной библиотеке, этот открытый чемпионат – один из самых массовых в мире. Традиционно его делают достаточно легким и присваивают «студенческий» уровень сложности. Некоторые его туры играют до тысячи команд от Владивостока до Тель-Авива, от Хельсинки до Торонто. Для волгоградских знатоков ОВСЧ – это отличная возможность узнать, насколько они сильны относительно других команд.Февральский тур чемпионата приготовили Владимир Сушков из Саранска, запомнившийся волгоградским знатокам сложными и интересными вопросами Открытого кубка России, и редактор и организатор дружественного фестиваля игры «Что? Где? Когда?» в Самаре Александр Рождествин. В мае Волгоград будет принимать гостей на фестивале «Город героев», и оба редактора этого турнира, вполне вероятно, будут бороться за волгоградские медали в составе своих команд.



