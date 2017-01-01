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Волгоградцы отметят Масленицу блинами и богатырскими забавами

Сегодня, 13:31
Lopatin
Волгоградцы отметят Масленицу блинами и богатырскими забавамиУже в понедельник, 20 февраля, начинается Масленица – неделя перед Великим постом, символизирующая проводы зимы и встречу весны. Завершится она 26 февраля Прощенным воскресеньем и празднованием «Широкой Масленицы». В Волгограде в последний день масленичной недели народные гулянья пройдут на площади Павших борцов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 26 февраля на главной площади города с 10 утра начнет работать ярмарочный городок, где будут продаваться различные угощения и изделия народных промыслов. Горожан угостят блинами и вкусным горячим чаем.

В 11 часов состоится официальное открытие праздника и театрализованное представление. Свои выступления подготовят творческие коллективы Волгограда: казачий ансамбль «Покров», мужской фольклорный ансамбль «Браты», шоу-группа «Бузина», Анастасия Светик и ансамбль «Дэнс Балалайка», ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и солистка Юлия Большакова, Волгоградский духовой оркестр, Государственный ансамбль танца «Юг России», экстрим-шоу «Бэст-Джем» и многие другие.

Также на площади развернется и несколько тематических площадок. Самые смелые попытаются покорить высокий «Масленичный столб». На площадке «Скоморошьи потехи» волгоградцы будут соревноваться в перетягивании каната, ходьбе на ходулях, в прыжках через гигантские скакалки. Дети примут участие в мастер-классах по изготовлению кукол, в русских народных играх и забавах. Вместе с веселыми Котами они смогут поиграть в догонялки, поводить хороводы, сфотографироваться и получить яркие призы от генерального партнера праздника телеканала СТС.

Весь день будет также работать площадка мужских состязаний «Богатырские забавы», организованная «Святорусским богатырским братством», а также «Выездная звонница» от школы колокольного звона при Казанском Кафедральном соборе.

«Музей занимательных наук Эйнштейна» подготовит экспозицию интерактивных экспонатов. На площадке «Казачья станица» казаки проведут конкурсы на быстроту и меткость с нагайкой, джигитовкой и угостят вкусными казачьими блюдами. Ожидаются показательные выступления мастеров джигитовки Российского казачества.

В программе праздника запланирован городской конкурс на лучшее исполнение чучела Масленицы. В финале мероприятия в 16 часов всех ждет яркое и красочное прощание с Масленицей., пообещали в пресс-службе администрации Волгограда.


Фото: davydov.in
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