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В Волгограде начался прием заявок на детский вокальный конкурс

Сегодня, 19:18
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В Волгограде начался прием заявок на детский вокальный конкурсВ Волгограде начался прием заявок на участие вокальном конкурсе «ГОЛОС ОК», цель которого – выявление и поддержка одаренных детей. Его организатором выступает продюсерский центр «Face Time» при поддержке городского комитета молодежной политики и туризма.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, участниками конкурса могут стать сольные исполнители в возрасте от 5 до 17 лет. Организаторы просят их присылать заполненную анкету-заявку и конкурсные материалы до 16 марта (подробности на сайте http://facetime-vlg.ru).

Результаты отборочного тура будут озвучены 28 марта. Прослушивания участников вокального конкурса пройдут с 1 по 16 апреля, интервью – с 18 по 25 апреля, съемки клипа – с 26 апреля по 1 мая, подготовка к финалу – с 1 мая.

Гала-концерт победителей состоится 1 июня, в День защиты детей, на одной из открытых городских площадок. Главный приз – 50 000 рублей.
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