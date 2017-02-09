Весной волгоградцев ожидают Дни германских и российских короткометражек



С 6 по 9 апреля в Волгограде и Волжском будут проходить Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!». Основной площадкой проекта впервые станет Волгоградский планетарий, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.



В рамках проекта пройдут фестивальные конкурсные показы на тему «Натура города», внеконкурсные показы актуального российского и мирового кино, показ программ «Short Export 2016» Международного фестиваля короткометражного кино (Клермон-Ферран, Франция), XV Международного Канского видеофестиваля.



Также волгоградцы и гости города станут свидетелями ряда специальных событий, в том числе видеомузыкального перформанса с участием Влада Быстрова (Брауншвейг) и Сергея Летова (Москва).



Для начинающих режиссеров в рамках «Вкратце!» состоится воркшоп по анимации с режиссером из Германии и второй этап Первого Волгоградского видеокампуса «Личный город» под руководством Андрея Сильвестрова (Москва), результаты которого будут представлены на закрытии фестиваля 9 апреля.



Фото: brandliner.ru С 6 по 9 апреля в Волгограде и Волжском будут проходить Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!». Основной площадкой проекта впервые станет Волгоградский планетарий, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.В рамках проекта пройдут фестивальные конкурсные показы на тему «Натура города», внеконкурсные показы актуального российского и мирового кино, показ программ «Short Export 2016» Международного фестиваля короткометражного кино (Клермон-Ферран, Франция), XV Международного Канского видеофестиваля.Также волгоградцы и гости города станут свидетелями ряда специальных событий, в том числе видеомузыкального перформанса с участием Влада Быстрова (Брауншвейг) и Сергея Летова (Москва).Для начинающих режиссеров в рамках «Вкратце!» состоится воркшоп по анимации с режиссером из Германии и второй этап Первого Волгоградского видеокампуса «Личный город» под руководством Андрея Сильвестрова (Москва), результаты которого будут представлены на закрытии фестиваля 9 апреля.



