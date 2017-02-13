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Волгоградцы первыми увидят фильм о собаках-истребителях танков

Сегодня, 17:11
Lopatin
Волгоградцы первыми увидят фильм о собаках-истребителях танковВ преддверии Дня защитника Отечества в Волгограде пройдёт премьерный показ полнометражного художественного фильма «Пёс Рыжий». Демонстрация картины состоится 20 февраля в 14 часов в кинотеатре «Киномакс» по адресу улица Рабоче-Крестьянская, 10.

Фильм рассказывает о собаках-истребителях танков в годы Великой Отечественной войны. На премьерном показе картину представят сами авторы фильма, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.

Сюжет кино основан на реальных событиях, описанных в книге «Рыжий солдат» Виктора Крюкова, который стал автором сценария фильма. Мало кто знает, что в начале войны в Красной Армии были целые подразделения СИТов – «собак – истребителей танков».

В России фильм «Пёс Рыжий» выйдет в широкий прокат в ноябре 2017 года, а волгоградцы увидят его на большом экране уже 20 февраля. Раньше премьер в Москве, где она состоится 23 февраля, и в Минске (25 февраля).

Для премьерного показа наш город выбран не случайно. За время Сталинградской битвы «четвероногие мины» из 28-го отдельного отряда собак-истребителей танков в составе 10-й дивизии НКВД под командованием старшего лейтенанта Анатолия Кунина уничтожили 63 танка и почти 500 вражеских солдат и офицеров. В 2010 году в Волгограде на площади Чекистов установлен памятник четвероногим питомцам, которые ценой своей жизни спасли людей на войне.


Фото: madstunt.by
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