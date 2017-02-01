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» » » В Волгограде битую трехлетнюю иномарку владелец пытается обменять на новую по суду

В Волгограде битую трехлетнюю иномарку владелец пытается обменять на новую по суду

Сегодня, 12:16
Reporter
В Волгограде битую трехлетнюю иномарку владелец пытается обменять на новую по суду
Необычное дело находится в производстве Светлоярского районного суда Волгоградской области. Туда обратился владелец автомобиля «СITROEN С4» Игорь П. Мужчину не смутило, что он уже третий хозяин за три года, а сама иномарка 5 раз побывала в ДТП. Причем одно из них – попадание в яму, спровоцировало люфт рулевого колеса.

Однако мужчина считает себя потерпевшим. Он обратился в суд с исковым требованием к волгоградскому дилеру заменить ему его поддержанную трехлетку на новый автомобиль якобы из-за заводского брака- люфта рулевого колеса. При этом заявитель ссылается на ст. 18 Закона "О защите прав потребителей". Как рассказали агентству «Новости Волгограда» представители ответчика, руководство дилера в недоумении. Техническое обслуживание данного автомобиля ни разу не проводилось в официальных дилерских центрах, а ремонтировался он, в том числе, восстанавливался после ДТП в иных мастерских, где была произведена установка деталей непредусмотренных нормативной и конструкторской документацией предприятия-изготовителя. Кроме того, машина была приобретена в Саратовской области, а дилер волгоградский. К тому же ответчик имеет договорные отношения по продаже и обслуживанию автомобилей «СITROEN» с одной организацией, а саратовская компания работает с совершенно другим поставщиком.

Но все эти доводы могут оказаться для суда несостоятельными, если экспертиза, которую, кстати, должен будет оплатить ответчик, покажет наличие заводского дефекта. Сейчас судебный процесс на завершающей стадии- эксперты готовят заключение о результатах осмотра автомобиля. Если решение будет принято в сторону заявителя, то будет создан небывалый прецедент.
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