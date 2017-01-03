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» » » Волгоградских ватерполистов ждут горячие январские дни

Волгоградских ватерполистов ждут горячие январские дни

Сегодня, 09:35
Lopatin
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Волгоградских ватерполистов ждут горячие январские дниВ январе наступившего года ватерполисты первой команды «Спартак-Волгоград», их дублеры, а также женская команда продолжат борьбу в чемпионатах России.
Как сообщает пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», чемпионы России проведут три тура: 13-14 января матчи в Астрахани, затем 20-21 января дома с ВК «Астана» и в конце января две игры в Казани с «Синтезом».
Игроки «Спартак-Волгоград-2» три тура Чемпионата страны проведут дома. В родном бассейне они будут принимать соперников из двух российских столиц: «Динамо ЦСП «Крылатское» (Москва) и молодежной сборной Санкт-Петербурга. Спартаковские дублеры начнут 2017 год матчами 13-14 января с ватерполистами «ВМФ» из города на Неве.
А самыми первыми продолжат спор за медали Чемпионата России ватерполистки «Спартак-Волгоград». 4-8 января в Волгограде они проведут матчи третьего тура.
4 января в 14.15 «Спартак-Волгоград» – «Буревестник-ННГУ» (Нижний Новгород)
5 января в 13.15 «Спартак-Волгоград» – «СКИФ ЦСП «Крылатское» (Москва)
7 января в 13.15 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Спартак-Волгоград»
8 января в 11.30 «Спартак-Волгоград» – «КИНЕФ-2» (Кириши)
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