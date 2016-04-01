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Волгоградские ватерполистки добились победы после двух поражений

Сегодня, 15:01
Lopatin
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Волгоградские ватерполистки добились победы после двух пораженийВ воскресенье, 8 января, матч заключительного дня 3-го тура Чемпионата России ватерполистки команды «Спартак-Волгоград» завершили победой.
Волгоградки встречались с дублерам чемпионок страны – командой «Кинеф-2» (Кириши). Как сообщает пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», наши землячки не оставили шансов гостям и выиграли со счетом 20:11.
До этого волгоградки потерпели поражение в двух предыдущих играх. 5 января они проиграли со счетом 11:12 команде СКИФ ЦСП «Крылатское». А 7 января со счетом 16:7 у наших ватерполисток выиграли 14-кратные чемпионки России – игроки команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».
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