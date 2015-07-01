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В регионе продолжают набирать волонтеров ЧМ-2018

Сегодня, 13:39
Lopatin
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В регионе продолжают набирать волонтеров ЧМ-2018В волгоградском регионе продолжается набор кандидатов в городские волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018. Заявки подали более двух тысяч школьников и студентов из 36 муниципальных образований области, сообщает пресс-служба администрации региона.
Регистрация кандидатов проводится на сайте волонтер34.рф. Она продлится до июля 2017 года. Сейчас специалисты регионального волонтерского центра и рекрутинговых центров по набору и подготовке городских волонтеров проводят интервью с теми, кто заполнил анкеты ранее. Пройти собеседование можно очно или в онлайн-режиме по Skype.
Как рассказали в областном комитете молодежной политики, принять участие в мировом футбольном первенстве в качестве городского волонтера может любой желающий, если он подходит по возрасту, владеет английским языком, готов пройти все отборочные процедуры и обучение, обладает такими качествами как стрессоустойчивость, исполнительность, готовность работать в команде и приветливость.
Волонтеры должны будут помогать болельщикам ориентироваться в городе, предоставлять туристическую информацию, создавать атмосферу спортивного праздника и гостеприимства, помочь в организации и проведении фестиваля болельщиков. Во время работы на мероприятиях чемпионата городских волонтеров обеспечат питанием, униформой, бесплатным проездом и памятными сувенирами.
Всего волгоградскому региону предстоит подготовить порядка 3,5 тысячи волонтеров.
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