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НовостиВолгограда.ру » Новости » Спорт » В регионе продолжают набирать волонтеров ЧМ-2018
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Индексация страховых пенсий в РФ с 1 февраля 2017 года будет проведена на уровне фактической инфляции 2016 года, которая составила 5,4%. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин по ...
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Трамп призвал спецслужбы исключить появление «фейковых новостей»
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал публикации, в которых говорится о якобы наличии у Москвы компромата на него.