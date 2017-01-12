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В воскресенье область присоединится к всероссийскому Дню снега

Сегодня, 11:34
Lopatin
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В воскресенье область присоединится к всероссийскому Дню снегаВ воскресенье, 15 января, жители волгоградского региона смогут принять участие во всероссийском спортивном празднике — Дне снега, который будет отмечаться в России уже в третий раз. В этом году к акции присоединятся более 20 тысяч жителей 30 регионов страны.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, в регионе спортивный праздник состоится в Волгограде, Волжском, Камышинском, Фроловском, Урюпинском, Николаевском, Даниловском, Быковском и Ольховском районах.
В областном центре главное спортивное мероприятие начнется в Дзержинском районе на улице Ангарской в 11.45. Участником состязаний может стать любой желающий, возраст не ограничен. В программе зимнего праздника — массовый лыжный забег на один километр, лыжная гонка на дистанции 5 километров среди мужчин и женщин в трех возрастных категориях, зимние конкурсы и шоу-программа. Гости праздника смогут принять участие в соревнованиях на санках, катании на тюбингах и ездовых собаках.
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