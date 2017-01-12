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» » » Уроженка Волгограда борется за право сыграть на открытом чемпионате Австралии по теннису

Уроженка Волгограда борется за право сыграть на открытом чемпионате Австралии по теннису

Сегодня, 11:42
Reporter
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Уроженка Волгограда борется за право сыграть на открытом чемпионате Австралии по теннисуВ поединке, который завершился сегодня около 10 часов утра на кортах Мельбурна, 19-летняя воспитанница волгоградской школы тенниса одолела чешскую теннисистку Даниэллу Хантукову. Матч продолжался менее полутора часов, россиянка одержала уверенную победу 6-1, 6-3, записав на свой счет 3 брейка, 6 подач навылет и сделав 5 двойных ошибок.
Чтобы попасть в основную сетку россиянке нужно победить еще в двух встречах. Следующей соперницей Вихлянцевой, занимающей 130-ю строчку рейтинга WTA, будет Михаэлла Крайчек из Нидерландов
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