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Главный тренер волгоградских ватерполистов возглавит сборную России

Сегодня, 12:23
Lopatin
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Главный тренер волгоградских ватерполистов возглавит сборную РоссииГлавный тренер чемпионов страны ватерполистов волгоградского «Спартака» Владимир Карабутов вновь возглавит мужскую сборную России! Об этом стало известно вчера после завершении в Москве Президиума национальной Федерации водного поло, сообщили в комитете физкультуры и спорта Волгоградской области.
На заседании руководящего органа в данном виде спорта кандидатуру 49-летнего волгоградца, руководящего сейчас лучшим клубом страны, поддержало подавляющее большинство. В ближайшие дни официальную резолюцию на это решение должно принять Министерство спорта РФ, что, по большому счету, является формальной процедурой согласования.
Еще одним ключевым моментом заседания стало постановление о том, что отныне главный тренер национальной сборной (как мужской так и женской) может совмещать работу и в российской команде, и внутри клуба, а не трудиться только на освобожденной основе, как это было ранее.
Отметим, что Карабутов в качестве игрока является бронзовым призером Олимпийских Игр-92 в Барселоне, заслуженным мастером спорта, а ныне он заслуженный тренер России.


Фото комитета физкультуры и спорта Волгоградской области.
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