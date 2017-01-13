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В Волгограде пройдет футбольный турнир в честь победы под Сталинградом

Сегодня, 14:02
Lopatin
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В Волгограде пройдет футбольный турнир в честь победы под СталинградомРовно через неделю, 20 января, в Волгограде начнется футбольный турнир, посвященный 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.
Как сообщает пресс-служба ФК «Ротор-Волгоград», в соревнованиях примут участие одиннадцать команд. На предварительном этапе они разбиты на три группы, победители которых и разыграют почетный трофей.
Группа А: «Ротор-Волгоград-1», «Трактор», ВГАФК, ВО СДЮСШОР;
Группа Б: «Ротор-Волгоград-2», БИО (Светлый Яр), Академия «Ротор», Сборная любителей футбола;
Группа В: «Ротор-Волгоград-ВКОР», «Эксклюзив» (Волжский), «Урожай» (Елань).
Обладатель кубка определится 2 февраля.
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