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Волгоградская теннисистка громит соперниц в квалификации Аustralian open
Сегодня, 16:09
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Сегодня днем Наталья Вихлянцева одержала вторую подряд уверенную победу над соперницей из Нидерландов Михаэллой Крайчек 6-2, 6-3. Чтобы победить нашей землячке, занимающей 130-ю строчку WTA, хватило 58 минут, за которые она сделала 7 эйсов и реализовала 4 брейк- поинта. За выход в основную сетку турнира Вихлянцева поспорит завтра с Сабиной Шариповой из Узбекистана.
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