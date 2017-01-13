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» » » В Ворошиловском районе появился новый 25-метровый бассейн

В Ворошиловском районе появился новый 25-метровый бассейн

Сегодня, 17:27
Lopatin
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В Ворошиловском районе появился новый 25-метровый бассейнВ Ворошиловском районе Волгограда завершилось строительство современного физкультурно-оздоровительного центра. Он возведен для Волгоградского государственного медицинского университета в рамках федеральной программы «500 бассейнов вузам России», сообщает пресс-служба администрации региона.
Сегодня пуско-наладочные работы на объекте проинспектировал заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков. «Новый комплекс позволит полнее реализовать потребности волгоградцев в оздоровительной инфраструктуре. Это очередной шаг в реализации региональной политики развития материально-технической базы для занятия физкультурой и спортом», — подчеркнул Владимир Попков.
Это уже второй объект в регионе, построенный по программе «500 бассейнов вузам России» на средства федерального и регионального бюджетов, образовательного учреждения. Ранее современный спорткомплекс был построен на территории Волгоградского социально-педагогического университета.
В новом 25-метровом бассейне ВолгГМУ ежедневно смогут тренироваться до 600 человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: для них оборудованы пандусы, лифт, мобильные устройства для погружения в воду. Посещать спортивный комплекс, в котором также есть залы для фитнеса и занятий на тренажерах, смогут не только студенты медуниверситета — он доступен для всех жителей Волгограда.
Торжественное открытие бассейна состоится 25 января, в День российского студенчества.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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