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» » » Волгоградские ватерполисты рагромили соперников из Астрахани

Волгоградские ватерполисты рагромили соперников из Астрахани

Сегодня, 13:08
Lopatin
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Волгоградские ватерполисты рагромили соперников из АстраханиВ пятницу, 13 января, в Астрахани в рамках 8-го тура Чемпионата России волгоградские ватерполисты встречались с местной командой «Динамо».
Как сообщает пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», чемпионы России вели с двукратным перевесом в счете уже в середине встречи. Эту разницу зафиксировала и финальная сирена – 11:5 в пользу наших земляков.
По два мяча у волгоградцев забросили Артем Ашаев, Алексей Агарков, Павел Халтурин, Михаил Рудай. По одному мячу на счету Виталия Юрчика, Николая Лазарева и Василия Федотова.


Фото пресс-службы ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
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