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Волгоградский ватерполист 6 раз забил мяч в ворота астраханцев

Сегодня, 11:16
Lopatin
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Волгоградский ватерполист 6 раз забил мяч в ворота астраханцевВ субботу, 14 января, во втором матче в рамках 8-го тура Чемпионата страны среди команд суперлиги ватерполисты волгоградского «Спартака» на выезде снова одержали победу над астраханским «Динамо».
Как рассказали в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», уже первый период наши земляки закончили с большим преимуществом – 4:0. Финальная сирена зафиксировала очередную победу бессменных чемпионов России последних семи лет.
Только один спартаковец Михаил Рудай шесть раз посылал мяч в сетку ворот динамовцев. Он один забросил почти столько, сколько вся команда астраханского «Динамо». По два раза в составе команды «Спартак-Волгоград» отличились Николай Лазарев и Виталий Юрчик. По одному мячу у волгоградцев на счету Юрия Чешева, Константина Киселева, Степана Андрюкова и Василия Федотова. Итог встречи: «Динамо» (Астрахань) – «Спартак-Волгоград» 7:14.


Фото пресс-службы ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
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