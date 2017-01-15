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НовостиВолгограда.ру » Новости » Спорт » Волгоградский ватерполист 6 раз забил мяч в ворота астраханцев
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Самолет Ан-148, который должен был лететь из Москвы в Саратов, столкнулся с автопогрузчиком в Домодедово.
Украина проведет проверку на территории РФ в рамках Венского документа
"В период с 16 по 19 января 2017 г. Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления ...
Путина попросили разобраться с проблемой коррупции в Мексике
Петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину вмешаться в дела в Мексике для решения имеющихся у страны проблем появилась на сайте change.org.