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» » » 2 февраля в Волгограде пройдет Всероссийский легкоатлетический пробег

2 февраля в Волгограде пройдет Всероссийский легкоатлетический пробег

Сегодня, 12:15
Lopatin
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2 февраля в Волгограде пройдет Всероссийский легкоатлетический пробег2 февраля в Волгограде состоится 70-й Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 74-й годовщине разгрома фашистский войск под Сталинградом. Его организатором выступает городской комитет по физкультуре и спорту.
Участие в соревнованиях примут спортсмены из разных городов России, а также команды волгоградских школ, лицеев, вузов. Им предстоит преодолеть дистанции в 2 км, 5 км и 10 км.
Команды, занявшие первые три места, получат кубки и грамоты комитета по физкультуре и спорту. А победители в личных первенствах будут награждены призами, медалями и грамотами.
70-й Всероссийский легкоатлетический пробег проводится в рамках муниципальной программы по развитию физкультуры и спорта на территории Волгограда. Его цель – не только популяризация легкой атлетики в Волгограде, но и формирование уважительного отношения к героическому подвигу защитников Сталинграда.
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